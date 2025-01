Na hipogamaglobulinemia transitória da infância, a produção de quantidades normais de anticorpos (imunoglobulinas) é atrasada nos bebês.

(Consulte também Considerações gerais sobre imunodeficiências.)

Os anticorpos (imunoglobulinas) são substâncias produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra infecções, câncer e substâncias estranhas. A deficiência de um ou mais tipos de imunoglobulina aumenta o risco de infecção séria. No momento do nascimento, o sistema imunológico ainda não se desenvolveu por completo. A maior parte dos anticorpos existentes nos bebês é produzida pela mãe e transportada através da placenta antes do nascimento. As imunoglobulinas da mãe protegem os bebês contra as infecções até começarem a produzir as suas próprias imunoglobulinas, geralmente por volta dos 6 meses. Praticamente ao mesmo tempo, os níveis de imunoglobulinas da mãe começam a diminuir. As imunoglobulinas também são passadas do leite materno para bebês amamentados.

Em bebês com a hipogamaglobulinemia transitória da infância, a produção de quantidades normais de imunoglobulinas é tardia. Por conseguinte, as concentrações de anticorpos começam a ser baixas entre os 3 e os 6 meses e voltam à normalidade aproximadamente entre os 12 e os 36 meses.

A hipogamaglobulinemia transitória da infância raramente leva a infecções sérias e não é considerada uma imunodeficiência verdadeira. Contudo, alguns bebês desenvolvem infecções frequentes dos seios nasais, pulmões ou trato digestivo, candidíase (uma infecção fúngica) e/ou meningite.

Essa condição é mais comum nos bebês prematuros, uma vez que recebem menos imunoglobulinas da mãe.

Podem ser feitos exames de sangue para medir os níveis de imunoglobulinas e para avaliar a produção de imunoglobulina em resposta às vacinas. Em geral, bebês com a doença produzem quantidades normais de anticorpos em resposta às vacinas que tomam e aos organismos infecciosos aos quais são expostos. Contudo, se os bebês, particularmente os prematuros, contraírem infecções com frequência, eles podem receber antibióticos para prevenir contra o desenvolvimento de mais infecções.

Esse distúrbio pode durar de meses a alguns anos, mas geralmente se resolve sem tratamento.