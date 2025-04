Em geral, os sintomas da deficiência de adesão leucocitária se iniciam na infância.

Em bebês gravemente afetados, as infecções se desenvolvem nos tecidos moles como gengivas, pele e músculos. Estas infeções são recorrentes e/ou se tornam piores e os tecidos afetados podem morrer. Não há a formação de pus nas áreas infectadas. As infecções se tornam cada vez mais difíceis de controlar.

As feridas não cicatrizam bem.

Com frequência, o cordão umbilical demora a cair, demorando três ou mais semanas após o nascimento. Normalmente, o cordão umbilical cai por si uma ou 2 semanas depois do nascimento.

A maioria das crianças com doença grave morre até os cinco anos de idade a menos que tenham sido tratadas com sucesso com o transplante de células-tronco.

Bebês afetados menos intensamente apresentam menos infecções. Eles podem sobreviver até a idade adulta sem tratamento.

Em crianças com uma forma de deficiência de adesão leucocitária, o desenvolvimento intelectual e físico é frequentemente lento.