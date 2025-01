Cirurgia ou transplante de fígado

Ablação por radiofrequência, quimioembolização ou radioterapia interna

Quimioterapia e imunoterapia

O tratamento do carcinoma hepatocelular depende da extensão do câncer. Tumores pequenos limitados ao fígado podem ser tratados com transplante de fígado.

Somente o transplante de fígado ou a remoção cirúrgica do câncer frequentemente oferece alguma esperança de cura. Entretanto, quando o câncer é cirurgicamente removido, ele frequentemente volta a aparecer. Além disso, a remoção do câncer em pessoas com cirrose pode não ser possível, porque uma parte extensa do fígado está danificada.

Quando o transplante ou a cirurgia não é possível ou quando as pessoas estão aguardando por transplante de fígado, os tratamentos que focam o tumor e as áreas ao redor dele podem ser usados. Esses tratamentos podem ajudar a diminuir o crescimento do câncer e aliviar os sintomas. Por exemplo, os médicos podem injetar um produto químico que destrói as células de câncer dentro dos vasos sanguíneos do câncer. Ou eles podem usar tratamentos que aplicam energia às células de câncer, portanto, destruindo-as. Três desses tratamentos são

Ablação por radiofrequência (que usa energia elétrica)

Quimioembolização (que usa quimioterapia)

Radioterapia interna seletiva (que usa radiação)

Entretanto, esses tratamentos não destroem todas as células de câncer.

Medicamentos quimioterápicos podem ser injetados em um vaso sanguíneo que irriga um tumor (chamado quimioembolização). Por exemplo, medicamentos quimioterápicos podem ser injetados em uma veia ou na artéria hepática. Os quimioterápicos injetados diretamente na artéria hepática consistem em uma grande quantidade de medicamentos administrados na artéria hepática diretamente para as células de câncer no fígado. O quimioterápico sorafenibe é eficaz contra o carcinoma hepatocelular. Outros medicamentos quimioterápicos (por exemplo, lenvatinibe, regorafenibe) e algumas combinações que podem incluir medicamentos imunoterápicos (por exemplo, tremelimumabe mais durvalumabe ou atezolizumabe mais bevacizumabe) estão sendo usados atualmente em algumas pessoas com esse câncer.