Cânceres primários do fígado

Este câncer, de crescimento relativamente lento, tem sua origem no revestimento dos dutos biliares dentro ou fora do fígado. Na China, a infestação por trematódeos (um parasita) no fígado contribui para o desenvolvimento desse câncer. As pessoas com colangite esclerosante primária têm risco de desenvolver colangiocarcinoma.

Os sintomas desse câncer costumam ser inespecíficos, mas entre eles pode figurar uma deterioração súbita do estado geral de saúde da pessoa, uma massa na parte superior direita do abdômen, icterícia (cor amarelada da pele e da parte branca dos olhos), perda de peso e desconforto abdominal.

Um número limitado de pessoas com colangiocarcinomas muito pequenos e isolados podem ser candidatas para transplante de fígado.