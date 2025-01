Efeitos dos distúrbios hepáticos sobre os medicamentos

Os distúrbios do fígado frequentemente alteram o efeito dos medicamentos no organismo — por exemplo, alterando

A quantidade de medicamento absorvido do intestino

A rapidez e a eficiência de metabolização de um medicamento pelo fígado — por exemplo, alterar o medicamento para uma forma ativa ou inativa (uma forma que não provoque efeitos ao organismo)

A quantidade de medicamento transportado em todo o organismo

A rapidez com que o medicamento é eliminado do organismo

A sensibilidade do organismo aos efeitos dos medicamentos

(Veja também Medicamentos e o fígado.)

O modo pelo qual os distúrbios hepáticos afetam um medicamento depende do tipo de medicamento. Os distúrbios do fígado podem aumentar os efeitos de alguns medicamentos e diminuir os efeitos de outros. O efeito do medicamento é aumentado se o fígado tiver menos capacidade de inativar um medicamento. O efeito do medicamento é diminuído se o fígado tiver menos capacidade de alterá-lo para a forma ativa ou se o fígado tornar o corpo menos capaz de absorver o medicamento ou de transportá-lo pelo corpo.

Você sabia que...

Um distúrbio hepático crônico pode fazer com que as pessoas fiquem mais sensíveis aos efeitos de determinados medicamentos, mesmo quando o distúrbio não aumenta a quantidade de medicamento no organismo. Por exemplo, se as pessoas com determinados distúrbios hepáticos tomarem até mesmo pequenas doses de analgésicos opioides (como morfina) ou sedativos (como lorazepam), o funcionamento mental pode se deteriorar, e elas podem ficar confusas, desorientadas e menos alertas. O funcionamento mental se deteriora provavelmente porque o distúrbio hepático torna o cérebro mais sensível aos efeitos desses medicamentos.

Como os distúrbios hepáticos são complicados, os médicos frequentemente não podem prever como eles afetarão um determinado medicamento. Portanto, pode ser difícil o ajuste das doses do medicamento em pessoas com distúrbios hepáticos.