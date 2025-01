Considerações gerais sobre a hepatite viral aguda

A hepatite viral aguda pode provocar vários distúrbios, desde uma doença banal semelhante à gripe até uma insuficiência hepática mortal. Às vezes, não há sintomas. A gravidade dos sintomas e a rapidez de recuperação variam consideravelmente, dependendo do tipo de vírus e da resposta à infecção por parte do paciente. As hepatites A e C frequentemente provocam sintomas muito leves ou não há sintomas, podendo não ser percebidas. As hepatites B e E têm maior probabilidade de causar sintomas graves. A infecção pelas hepatites B e D (denominada coinfecção) pode agravar ainda mais os sintomas da hepatite B.

Os sintomas da hepatite viral aguda geralmente começam subitamente. Incluem

Inapetência

Uma sensação de mal-estar geral

Náusea e vômito

Febre

Dor na parte superior direita do abdômen (onde fica localizado o fígado)

No caso dos fumantes, a aversão ao tabaco constitui um sintoma típico. Por vezes, sobretudo no caso de pessoas infectadas pela hepatite B, surgem dores nas articulações e equimoses que coçam na pele (pápulas ou urticária).

Em geral, o apetite retorna cerca de uma semana após início dos sintomas.

Às vezes, após 3 a 10 dias, a urina fica escura e as fezes ficam pálidas. Pode haver o desenvolvimento de icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos). Às vezes ela é acompanhada por coceira. Esses sintomas ocorrem porque um fígado danificado não consegue remover a bilirrubina do sangue como normalmente faz. Bilirrubina é um pigmento amarelo produzido quando a hemoglobina (a parte dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio) é decomposta como parte do processo normal de reciclagem de glóbulos vermelhos velhos ou danificados. Em seguida, a bilirrubina se acumula no sangue e é depositada na pele (tornando-a amarela e causando coceira) e na parte branca dos olhos (deixando os olhos amarelos). A bilirrubina é normalmente secretada no intestino como um componente da bile (o líquido digestivo verde-amarelado produzido pelo fígado) e excretada nas fezes, dando às fezes sua cor marrom típica. Em pessoas com hepatite, as fezes ficam pálidas porque a bilirrubina não entra no intestino para ser eliminada nas fezes. Em vez disso, a bilirrubina é eliminada na urina, tornando a urina escura.

O fígado pode estar aumentado e sensível.

A maioria dos sintomas iniciais (inapetência, náuseas, vômitos e febre) geralmente desaparece dentro de uma semana e a pessoa começa a se sentir melhor, ainda que a icterícia possa piorar. A icterícia costuma atingir o seu nível máximo no espaço de uma a duas semanas, começando a desaparecer, em seguida, no espaço de duas a quatro semanas. Mas, às vezes, ela pode levar muito mais tempo para se resolver completamente.

É raro o desenvolvimento de hepatite fulminante. Hepatite fulminante é hepatite grave com sinais de insuficiência hepática. Pode ocorrer hepatite fulminante em pessoas com hepatite A, mas a hepatite fulminante é mais comum em pessoas com hepatite B, especialmente se elas também têm hepatite D. Ela também pode ocorrer em pessoas que tomam certos medicamentos, como paracetamol, e suplementos de ervas que podem danificar o fígado, ou ser causada por hepatite alcoólica em pessoas com um longo histórico de consumo excessivo de álcool. A hepatite fulminante pode progredir muito rapidamente, geralmente em dias ou semanas. O fígado não consegue mais sintetizar proteínas suficientes para ajudar na coagulação do sangue. Contudo, embora o sangue não coagule normalmente, não é provável que as pessoas apresentem hematomas ou que sangrem facilmente ou sem motivo. O fígado não consegue remover as substâncias tóxicas como antes. Portanto, essas substâncias tóxicas se acumulam no sangue e chegam ao cérebro, causando a deterioração rápida do cérebro, chamada encefalopatia hepática (portossistêmica). As pessoas podem entrar em coma em dias ou semanas. A hepatite fulminante pode ser fatal, especialmente em adultos. Algumas vezes, o transplante de fígado pode ser feito imediatamente para salvar a vida da pessoa.

As pessoas com hepatite viral aguda costumam se recuperar no espaço de quatro a oito semanas, mesmo sem tratamento. No entanto, algumas pessoas infectadas com hepatite B ou C desenvolvem infecções crônicas.