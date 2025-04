Considerações gerais sobre a hepatite

As hepatites comumente resultam de

Um vírus, particularmente 1 dos 5 principais vírus de hepatite – A, B, C, D ou E

Consumo exagerado de álcool

Doença hepática gordurosa devido a metabolismo anormal

Uso de certos medicamentos, como isoniazida (usada para tratar a tuberculose)

O metabolismo é o processo que converte alimentos em energia; usa alimentos para produzir moléculas que mantêm o corpo, como proteínas, carboidratos e gorduras; e elimina os resíduos do corpo. O metabolismo anormal nas células hepáticas leva ao acúmulo de gordura e inflamação. Isso é chamado de doença hepática associada à disfunção metabólica (metabolic dysfunction-associated liver disease, MASLD), que pode levar à esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH). (MASLD era denominada doença hepática gordurosa não alcoólica [DHGNA] e MASH era denominada esteato-hepatite não alcoólica [EHNA]).

Menos comumente, a hepatite resulta de uma reação do sistema imunológico causando inflamação do fígado (hepatite autoimune), de distúrbios genéticos do fígado e de outras infecções virais (como mononucleose infecciosa, herpes simples ou infecção por citomegalovírus). A infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19) pode causar hepatite, que geralmente é leve. A gravidade da inflamação do fígado tende a se correlacionar com a gravidade da COVID-19, mas uma inflamação leve do fígado pode se desenvolver mesmo quando a pessoa não apresenta sintomas da COVID-19.