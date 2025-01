Considerações gerais sobre distúrbios vasculares do fígado

University of Colorado School of Medicine

O fígado recebe o oxigênio e os nutrientes de que necessita do sangue proveniente de 2 grandes vasos sanguíneos:

Veia porta

Artéria hepática

A veia porta fornece cerca de dois terços do sangue. Esse sangue contém oxigênio e muitos nutrientes levados dos intestinos para o fígado, para fins de processamento. A artéria hepática fornece o terço restante do sangue. Esse sangue rico em oxigênio vem do coração e fornece ao fígado cerca de metade do seu suprimento de oxigênio. O recebimento de sangue de 2 vasos sanguíneos ajuda a proteger o fígado: Se um desses vasos sanguíneos estiver danificado, o fígado pode continuar a funcionar porque ele recebe oxigênio e nutrientes do outro suprimento sanguíneo.

Provimento de sangue ao fígado

O sangue sai do fígado pelas veias hepáticas. Esse sangue consiste em uma mistura do sangue da artéria hepática com o sangue da veia porta. As veias hepáticas transportam o sangue para a parte inferior da veia cava — a maior veia do corpo — que, em seguida, transporta o sangue do abdômen e das partes inferiores do corpo para a lateral direita do coração.

Os distúrbios dos vasos sanguíneos (vasculares) do fígado geralmente são oriundos do fluxo sanguíneo inadequado — de entrada ou saída do fígado. Se o problema for o fluxo sanguíneo de saída do fígado, o sangue acumula-se no fígado, provocando congestão, podendo resultar em fígado aumentado. Em ambos os casos, os hepatócitos não recebem sangue suficiente (denominado isquemia) e, portanto, estão privados de oxigênio e nutrientes. Na colangiopatia hepática, são os dutos biliares que não recebem sangue suficiente.

Você sabia que...

O fluxo sanguíneo inadequado, entrando ou saindo do fígado, pode resultar de insuficiência cardíaca ou de distúrbios que aumentam a probabilidade de o sangue coagular (distúrbios de coagulação). Nos distúrbios de coagulação, um coágulo pode obstruir a veia porta ou a veia hepática, fazendo com que o fluxo sanguíneo fique mais lento ou obstruído. Distúrbios com bloqueio do fluxo de sangue incluem