A colangiopatia isquêmica é a lesão a um ou mais dutos biliares, provocada pelo fluxo sanguíneo inadequado.

(Veja também Considerações gerais sobre distúrbios vasculares do fígado.)

Os dutos biliares (como os dutos hepáticos e o duto biliar comum), diferentemente do fígado, são supridos com o sangue de um vaso sanguíneo importante, a artéria hepática. Portanto, a interrupção do fluxo sanguíneo pela artéria hepática pode evitar que os dutos biliares recebam oxigênio suficiente. Consequentemente, as células que revestem os dutos ficam danificadas ou morrem — um distúrbio denominado colangiopatia. O fluxo sanguíneo pode ser interrompido quando

Houver rejeição do fígado transplantado.

Os vasos sanguíneos forem danificados durante o transplante de fígado ou remoção da vesícula biliar por laparoscopia.

Os vasos sanguíneos forem danificados pela radioterapia.

As pessoas apresentam um distúrbio que aumenta a probabilidade de o sangue coagular (distúrbio de coagulação).

Um procedimento realizado para bloquear o fluxo sanguíneo para um tumor hepático (denominado quimioembolização) também bloqueia o fluxo sanguíneo para o tecido hepático saudável.

A colangiopatia isquêmica ocorre mais comumente em pessoas que se submeteram a um transplante de fígado.

Sintomas de colangiopatia isquêmica O duto biliar danificado se torna inflamado, estreito (provocando estenose) ou ambos. Em seguida, o fluxo da bile fica mais lento ou é obstruído. Se a bile não puder fluir pelo fígado e pelos dutos biliares de forma rápida o suficiente, o pigmento na bile (bilirrubina) se acumula no sangue e é depositado na pele. Como resultado, a pele e a parte branca dos olhos se tornam amareladas (denominado icterícia). O estreitamento ou a obstrução pode evitar que a bile (que contém pigmentos, como a bilirrubina) entre no intestino delgado e seja eliminada nas fezes. Como resultado, as fezes se tornam claras e, como a bile é mais eliminada na urina, ela se torna escura. A coceira (prurido) é comum, frequentemente começando nas mãos e nos pés, mas geralmente afetando todo o organismo. A coceira é pior à noite. Também pode ocorrer infecção do duto biliar (colangite), produzindo dor abdominal, calafrios e febre.

Diagnóstico de colangiopatia isquêmica Histórico de um quadro clínico predisponente (por exemplo, transplante de fígado)

Avaliação médica

Exames de sangue e estudos de imagem O diagnóstico se baseia nos sintomas e nos resultados anormais do exame de sangue, especialmente em pessoas com quadros clínicos que as tornam mais propensas à colangiopatia isquêmica (como os receptores de transplante de fígado). Análise laboratorial Provas de função hepática A ultrassonografia ajuda os médicos a visualizar os dutos, mas os resultados podem ser inconclusivos. Uma melhor definição frequentemente requer uma ressonância magnética dos dutos biliares (um procedimento denominado colangiopancreatografia por ressonância magnética ou CPRM) ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE). A CPRE envolve a introdução de um tubo de visualização flexível (endoscópio) pela boca até o intestino delgado e a injeção de um agente de contraste no sistema de dutos biliares.