Dor biliar sem cálculos biliares

Dor semelhante àquela causada por cálculos biliares pode ocorrer em pessoas sem cálculos biliares ou que os apresentem pequenos demais para serem detectados pela ultrassonografia. É chamada dor biliar acalculosa.

A vesícula biliar é um órgão pequeno em forma de pera, localizado por baixo do fígado. Ela armazena a bile, um líquido que é produzido pelo fígado e ajuda na digestão. Quando o organismo precisa de bile, como quando as pessoas comem, a vesícula biliar se contrai, expulsando a bile pelos dutos biliares até o interior do intestino delgado. (Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios da vesícula biliar e dos dutos biliares e a figura Visão do fígado e da vesícula biliar.)

A dor biliar acalculosa é mais comum em mulheres jovens.

Esse distúrbio pode se desenvolver quando a bile (produzida pela vesícula biliar) não passa pelos dutos para o intestino delgado como de hábito. A passagem da bile pode ficar mais lenta ou ser bloqueada porque

Cálculos biliares, que podem ser pequenos demais para serem detectados pela ultrassonografia, podem estar presentes.

Por motivos desconhecidos, a vesícula biliar não se esvazia normalmente.

O trato biliar ou intestino delgado é excessivamente sensível.

O músculo em formato de anel entre o duto biliar comum, os dutos pancreáticos e o intestino delgado (esfíncter de Oddi) não funciona adequadamente.

Os cálculos biliares podem ter bloqueado os dutos e depois terem saído antes de serem detectados.

Os médicos suspeitam deste distúrbio se as pessoas tiverem dor biliar, mas a ultrassonografia não mostra a presença de cálculos.

Não está clara qual a melhor maneira de confirmar o diagnóstico. Geralmente, é realizada ultrassonografia ou ultrassonografia endoscópica. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) pode ser realizada em alguns casos. Ocasionalmente, a colecintigrafia, um tipo de exame de imagem por radionuclídeos, é feita depois de as pessoas receberem um medicamento que faz a vesícula biliar se contrair. Se a vesícula biliar não se contrair completamente, a remoção da vesícula biliar pode fazer com que os sintomas desapareçam.

A remoção cirúrgica da vesícula biliar (colecistectomia) é muitas vezes feita usando um tubo de visualização flexível chamado laparoscópio, embora seja possível que não alivie os sintomas. Após pequenas incisões terem sido feitas no abdômen, o laparoscópio e os instrumentos cirúrgicos são inseridos através das incisões. Os médicos então usam os instrumentos para remover a vesícula biliar.

A colecistectomia também pode fazer com que os sintomas desapareçam se forem causados por cálculos biliares pequenos demais para serem detectados pela ultrassonografia.

Terapias farmacológicas não têm nenhum benefício comprovado.