Em geral, a vesícula biliar é removida 24 a 48 horas após o início dos sintomas se:

A colecistite aguda for confirmada e o risco de cirurgia for pequeno.

As pessoas forem mais velhas ou tiverem diabetes, porque em tais pessoas, é mais provável que a colecistite resulte em infecções.

Existir suspeita de complicações como abcesso, gangrena ou perfuração da vesícula biliar.

As pessoas tiverem colecistite alitiásica.

Se necessário, a cirurgia pode ser postergada por seis semanas ou mais, para que a crise melhore. Se as pessoas tiverem um distúrbio que aumente muito o risco de uma cirurgia (como um distúrbio cardíaco, pulmonar, renal ou hepático grave), a cirurgia é adiada até que um tratamento apropriado seja capaz de controlar o distúrbio o melhor possível. Se a cirurgia precisar ser adiada ou evitada por completo, a vesícula biliar pode precisar ser drenada para ajudar a tratar e prevenir a propagação da infecção. A drenagem pode ser realizada por colocação de um tubo através da parede abdominal até a vesícula biliar, permitindo que o líquido drene para fora do corpo. Alternativamente, um tubo de drenagem pode ser colocado dentro do corpo durante uma endoscopia guiada por ultrassonografia endoscópica (USE). Na USE, um endoscópio com um pequeno dispositivo de ultrassonografia na ponta é inserido pela boca até o estômago e o intestino delgado. As imagens de ultrassom orientam o médico para colocar um dreno entre a vesícula biliar e o intestino delgado ou entre a vesícula biliar e o estômago.

Na colecistite crônica, a vesícula biliar é geralmente removida após o episódio agudo.

A retirada cirúrgica da vesícula biliar (colecistectomia) é geralmente realizada usando-se um tubo de visualização flexível denominado laparoscópio. Após pequenas incisões terem sido feitas no abdômen, o laparoscópio e os instrumentos cirúrgicos são inseridos através das incisões. Os médicos então usam os instrumentos para remover a vesícula biliar. O laparoscópio possui uma câmera minúscula, permitindo que os cirurgiões vejam o que eles estão fazendo dentro do corpo.