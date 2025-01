Considerações gerais sobre o f... Vídeo

Localizados na região superior direita do abdômen, o fígado e a vesícula biliar são dois órgãos ligados entre si através de dutos chamados vias biliares, canais que desembocam no primeiro segmento do intestino delgado (o duodeno). Ainda que o fígado e a vesícula biliar compartilhem algumas funções, esses órgãos são muito diferentes.