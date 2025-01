Primeiramente, o médico faz perguntas sobre os sintomas do homem e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para o sangue e os exames que podem ser necessários.

Os médicos perguntam

Quando notou o sangue pela primeira vez

Caso tenha se submetido a um procedimento no trato urinário recentemente, como biópsia da próstata, lesão

Se tiver qualquer sintoma que possa sugerir uma infeção do trato urinário (por exemplo, sangue na urina, dificuldade em iniciar ou interromper o fluxo de urina, queimação durante a micção ou uma secreção do pênis)

Se tem tendência a sangrar excessivamente ou um distúrbio que cause sangramento

Se ele está tomando medicamentos antiplaquetários ou afinadores de sangue

Se ele tem um distúrbio na próstata (por exemplo, hiperplasia prostática benigna ou tratamento com radiação para câncer de próstata)

Os médicos examinam os genitais buscando vermelhidão, tumor ou sensibilidade. Um exame de toque retal é feito para examinar a próstata quanto ao aumento, sensibilidade ou tumor.

Os médicos frequentemente podem determinar quais causas são prováveis após tomar conhecimento do histórico e fazer um exame. Por exemplo, os tipos de informação a seguir podem fornecer dicas. Em homens com próstata anormal detectada durante um exame de toque retal, um distúrbio de próstata é provável, como câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna ou prostatite. Em homens com secreção uretral, é provável que tenham uma uretrite. Em homens com sensibilidade no epidídimo, é provável que tenham uma epididimite. Entretanto, tais anormalidades podem não ser a causa do sangue no sêmen. Por exemplo, os homens mais velhos têm hiperplasia prostática benigna, ainda que poucos deles tenham sangue no sêmen.

No caso de homens que tiveram um sangramento que durou menos de um mês, não estiveram em área onde a esquistossomose é prevalente e não têm sinais de alerta ou anormalidades no exame, em geral, não é possível encontrar uma causa.