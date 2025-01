Algumas vezes os médicos estabelecem o diagnóstico com base nos sintomas da pessoa e nos resultados do exame físico. Mais frequentemente, devido ao fato de os sintomas de muitos distúrbios sobreporem-se, um exame é necessário para determinar a causa (ou algumas vezes a presença) de sangue na urina. A urinálise é o primeiro exame realizado. A urinálise pode detectar sangue (confirmando que a cor vermelha da urina é causada por sangue) e pode mostrar evidência de um distúrbio de filtração do rim. Se houver suspeita de infecção, uma cultura de urina normalmente é realizada.

Em todas as pessoas acima dos 50 anos e em pessoas que possuem fatores de risco para câncer, os médicos basicamente usam um tubo de visualização flexível para verificar a parte interna da bexiga (cistoscopia) para determinar a causa do sangramento.

As pessoas de qualquer idade que não apresentem uma infecção ou distúrbio de filtração do rim como causa de urina visivelmente com sangue passam por exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ultrassonografia ou ressonância magnética (RM) do abdômen e da pélvis. Para pessoas com menos de 50 anos que apresentam somente hematúria microscópica e nenhuma outra anormalidade detectada durante o exame físico, exames de sangue ou urinálise, os médicos podem simplesmente repetir a urinálise dentro de seis ou doze meses. Se ainda houver sangue, eles pedirão exames adicionais.

Se os médicos suspeitarem de um distúrbio de filtração do rim (com base nos resultados da urinálise), farão exames de sangue para avaliar a função do rim e, algumas vezes, uma biópsia do rim. Os exames de sangue para anemia falciforme podem ser necessários em pessoas descendentes de africanos ou mediterrâneos que não sabem se têm a doença.

Em homens a partir de 50 anos de idade, os médicos normalmente medem o nível de antígeno específico da próstata (PSA) no sangue.