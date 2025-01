Um cálculo renal causa uma dor excruciante quando entra no ureter. O ureter contrai-se em resposta ao cálculo, causando cólica intensa (cólica renal ou ureteral) no flanco ou na parte inferior das costas, que frequentemente se estende para a virilha ou, nos homens, para um testículo. A dor tipicamente vem em ondas. Uma onda pode durar de 20 a 60 minutos e em seguida para. A dor para sem retornar quando o ureter relaxa ou o cálculo entra na bexiga.

Uma infecção do rim (pielonefrite) causa inchaço do tecido do rim, que estica a cápsula renal, causando dor constante. Os tumores de rim normalmente não causam dor até que tenham se tornado muito grandes.

Outros distúrbios que causam dor no flanco incluem bloqueio repentino do fluxo sanguíneo para o rim ou intestino, aneurismas de aorta abdominal, rompidos e ocasionalmente não rompidos, problemas com a coluna ou nervos espinhais, lesão musculoesquelética e tumores que envolvem a parte de trás do abdômen (retroperitôneo).