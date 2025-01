Considerações gerais sobre sintomas do trato urinário

Distúrbios renais e do trato urinário podem envolver 1 ou ambos os rins, 1 ou ambos os ureteres, a bexiga ou a uretra. Nos homens, pode envolver a próstata, 1 ou ambos os testículos ou o epidídimo. Problemas com o sistema reprodutor masculino, muitas vezes, se manifestam como dor escrotal, inchaço escrotal, sangue no sêmen ou ereção persistente.

Algumas doenças do trato urinário raramente causam sintomas até que o problema esteja muito avançado. Estes incluem

Algumas vezes, os sintomas ocorrem, mas são muito gerais ou vagos e nem sempre estão obviamente relacionados aos rins. Por exemplo, uma sensação geral de doença (indisposição), perda de apetite ou náusea podem ser os únicos sintomas de insuficiência renal avançada. Em adultos mais velhos, a confusão mental pode ser o primeiro sintoma reconhecido de infecção ou insuficiência renal.

Sintomas mais sugestivos de problemas renais ou urinários incluem

Incontinência é uma perda de urina incontrolável, que pode ter uma variedade de causas.

(Consulte também Biologia dos rins e do trato urinário.)