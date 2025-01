Obstrução do trato urinário

Exames de imagem podem ser feitos para identificar evidências de obstrução, como hidronefrose ou um local de bloqueio, quando a presença ou o local da obstrução for incerto. Por exemplo, a ultrassonografia é um exame muito útil para a maioria das pessoas (particularmente crianças e grávidas) porque é bastante preciso e não expõe a pessoa a radiação. Contudo, a ultrassonografia nem sempre é precisa na sua capacidade para localizar o ponto de obstrução.

Tomografia computadorizada (TC) é uma alternativa. É rápida e altamente precisa, particularmente para identificar cálculos. Dependendo da causa subjacente suspeita de causar a obstrução, a TC pode ser feita com ou sem contraste. Com contraste, um agente radiopaco (corante) é administrado por via intravenosa e ajuda a delinear tecidos e estruturas dentro e perto do trato urinário. Uma TC sem contraste é preferível para diagnosticar cálculos renais, mas uma TC com contraste pode ser valiosa para avaliar outras causas de obstrução, como as causadas pelo câncer.

A ressonância magnética (RM) não é tão precisa quanto a ultrassonografia ou a TC, especialmente para detectar cálculos renais, mas a RM pode ser usada se for importante evitar expor a pessoa a radiação e se não for possível ver o local da obstrução com a ultrassonografia.

Outros exames de imagem, como cistouretrografia miccional (voiding cystourethrogram, VCUG), podem ser feitos para identificar o local da obstrução, mais frequentemente em crianças com obstrução da bexiga ou uretra. Este exame de imagem consegue identificar bloqueios nessas estruturas (por exemplo, causados por defeitos congênitos). Ele também consegue identificar quando a urina reflui da bexiga para os ureteres (chamado refluxo vesicoureteral). Na VCUG, as radiografias são tiradas depois que um agente radiopaco é inserido por meio de um cateter colocado na bexiga.