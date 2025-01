Se a doença renal crônica for causada por um distúrbio que pode ser corrigido (por exemplo, bloqueio do trato urinário) e, se esse distúrbio não tiver estado presente por tempo demais, é possível que a função renal melhore quando o distúrbio causador for tratado com sucesso. Caso contrário, a função renal tende a piorar com o tempo. A taxa de diminuição da função renal depende, um pouco, do distúrbio subjacente que causa a doença renal crônica e em que medida o distúrbio é controlado. Por exemplo, o diabetes e a pressão arterial alta, particularmente se não forem bem controlados, fazem a função renal diminuir mais rapidamente. A doença renal crônica é fatal se não for tratada.

Quando o declínio da função renal é grave (às vezes chamado insuficiência renal terminal ou doença renal terminal), a sobrevida costuma se limitar a vários meses em pessoas que não recebem tratamento. Já as pessoas tratadas com diálise podem viver muito mais. No entanto, mesmo com diálise, pessoas com insuficiência renal terminal morrem mais cedo do que pessoas da mesma idade sem doença renal terminal. A maioria morre devido a distúrbios cardíacos ou nos vasos sanguíneos ou a infecções.