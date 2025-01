Considerações gerais sobre a insuficiência renal

A insuficiência renal ocorre quando os rins não são capazes de filtrar devidamente os resíduos metabólicos do sangue.

A insuficiência renal tem muitas causas possíveis. Algumas levam a uma rápida diminuição da função renal (lesão renal aguda, também chamada insuficiência renal aguda). Outras levam a um declínio gradual da função renal (doença renal crônica, também chamada insuficiência renal crônica). Os rins, além de não conseguirem filtrar os resíduos metabólicos (como a creatinina e o nitrogênio da ureia) do sangue, são menos capazes de controlar a quantidade e a distribuição de água pelo corpo (equilíbrio hídrico), bem como os níveis de eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, fosfato) e de ácido no sangue.

Quando a insuficiência renal dura por algum tempo, a pressão arterial frequentemente sobe. Os rins perdem a sua capacidade de produção de quantidades suficientes de um hormônio (eritropoietina) que estimula a formação de novos glóbulos vermelhos, resultando em contagem baixa dos glóbulos vermelhos (anemia). Os rins também perdem a sua capacidade de produzir níveis suficientes de calcitriol (a forma ativa da vitamina D), que é vital para a saúde óssea. Em crianças, a insuficiência renal afeta o crescimento dos ossos. Em crianças e adultos, a insuficiência renal pode levar a ossos mais fracos e anormais.

Apesar da insuficiência renal poder afetar pessoas de todas as idades, tanto a lesão renal aguda como a doença renal crônica são mais frequentes nas pessoas mais velhas do que nos jovens. Muitos distúrbios que afetam a função renal podem ser tratados e a função renal pode ser recuperada. A disponibilização da diálise e do transplante renalfez com que a insuficiência renal deixasse de ser uma doença fatal, para se converter numa doença que pode ser tratada.