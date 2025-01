Antibióticos para causas comuns; antivirais para herpes simples

No caso de infecções sexualmente transmissíveis, tratamento de parceiros

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) que causam uretrite podem ser evitadas com a utilização de um preservativo.

O tratamento depende da causa da infecção. Entretanto, a identificação do micro-organismo que causa uretrite pode levar dias. Dessa forma, os médicos normalmente começam o tratamento com antibióticos que curam as causas mais comuns. Para homens sexualmente ativos, o tratamento é normalmente realizado com uma injeção de ceftriaxona para a gonorreia mais azitromicina oral ou doxiciclina oral para a clamídia. Se os exames excluírem a possibilidade de gonorreia e clamídia, o homem deve ser testado para outros distúrbios, como tricomoníase. As mulheres podem ser tratadas como se tivessem cistite. Para o tratamento de uma infecção por herpes simples, pode ser necessário um medicamento antiviral, como o aciclovir. Se a suspeita for de uma IST, os parceiros ou parceiras sexuais devem ser avaliados(as) para determinar a necessidade de tratamento. Homens diagnosticados com uretrite devem ser testados para HIV e sífilis.