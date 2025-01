Cistos renais adquiridos

Uma ou mais bolsas preenchidas de líquido (cistos) se desenvolvem nos rins sem causar problemas renais sérios.

Os cistos adquiridos geralmente não causam sintomas ou afetam a função renal. As pessoas podem desenvolver um único cisto ou muitos cistos em um ou ambos os rins.

A causa de cistos únicos e, geralmente, de múltiplos cistos é desconhecida. Contudo, múltiplos cistos são mais comuns em pessoas com doença renal crônica, especialmente naquelas fazendo diálise há muitos anos. Mais de 50% das pessoas fazendo diálise por mais de 10 anos desenvolvem cistos.

Em geral, cistos adquiridos não causam sintomas, mas ocasionalmente as pessoas podem apresentar sangue na urina (hematúria), dor do lado (flanco) ou infecção (tipicamente com febre e dor no flanco). Pessoas com cistos adquiridos, principalmente com um rim transplantado ou tratadas com diálise por vários anos, apresentam risco de desenvolver câncer renal. Por este motivo, alguns médicos usam ultrassonografia ou tomografia computadorizada (TC) para monitorar periodicamente pessoas com cistos adquiridos.

Cistos adquiridos são mais frequentemente detectados por TC ou ultrassonografia realizados por outros motivos.

Cistos que causam infecções ou sangramento persistente podem necessitar de drenagem ou, raramente, pode ser necessário realizar cirurgia para remover parte do rim ou até mesmo todo o rim (nefrectomia parcial ou total). Cistos que evoluem para cânceres renais também podem exigir uma nefrectomia, mas isso acontece apenas raramente.