Introdução aos distúrbios dos túbulos renais

Os rins filtram e limpam o sangue. Eles também mantêm o equilíbrio de água, eletrólitos (como sódio, potássio, bicarbonato e cloro) no corpo e nutrientes no sangue.

Os rins iniciam essas tarefas filtrando o sangue quando este flui através de tufos microscópicos de vasos sanguíneos com pequenos poros (glomérulos). Esse processo desloca uma grande quantidade de água, eletrólitos e outras substâncias para dentro dos túbulos renais. As células que revestem esses túbulos reabsorvem e devolvem ao sangue a água, eletrólitos e nutrientes necessários (como glicose e aminoácidos). As células também transportam resíduos e alguns medicamentos e drogas do sangue para o líquido (que se transforma em urina) à medida que flui através dos túbulos.

Os rins também secretam hormônios que mantêm o fornecimento de sangue (eritropoietina), a pressão arterial e o equilíbrio eletrolítico.

Visualização do trato urinário

Os distúrbios que interferem na função de transporte das células que revestem os túbulos são denominados distúrbios tubulares. Incluem

Esses distúrbios tubulares são hereditários e muitos estão presentes ao nascimento. Alguns têm outras causas, como medicamentos ou outras doenças.