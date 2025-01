A trombose da veia renal ocorre com mais frequência em adultos. Nos adultos, o aparecimento e a evolução são normalmente graduais e sem sintomas. Um indício ocasional para os médicos é quando um pedaço do coágulo se solta e se desloca da veia renal para os pulmões (embolia pulmonar). Isso provoca falta de ar e dor repentinas no tórax, que piora com a respiração. Em outras pessoas diminui a produção de urina.

Na maior parte das crianças e em alguns adultos, o início e a progressão são normalmente repentinos. A dor, que geralmente é o primeiro sintoma, apresenta-se com frequência nas costas, atrás das costelas inferiores e nos quadris. A pessoa pode ter febre, náusea, vômitos, quantidade de urina menor que o normal e sangue na urina.