Nefrosclerose arteriolar hipertensiva

American Association of Kidney Patients (AAKP) : A AAKP melhora a vida de pacientes através da educação, aconselhamento e promoção de uma consciência de comunidade em pacientes com doença renal.

National Kidney Foundation (NKF) : Fornece tudo desde informações sobre o básico da função renal até o acesso a tratamento e o apoio para pessoas com doença renal, cursos de educação médica continuada, oportunidades de pesquisa e bolsa para profissionais médicos.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): Informações gerais sobre doenças renais, incluindo descobertas de pesquisas, estatísticas e programas de saúde comunitária e divulgação.