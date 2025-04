Considerações gerais sobre distúrbios de vasos sanguíneos dos rins

Loma Linda University School of Medicine

O fluxo sanguíneo para os rins precisa estar intacto para que os rins funcionem adequadamente. Qualquer interrupção ou redução do fluxo sanguíneo pode causar lesão ou disfunção renal e, se for de longo prazo, aumento da pressão arterial (hipertensão). Quando o fluxo sanguíneo das artérias que irrigam os rins está completamente obstruído, todo o rim ou parte deste que é abastecido por essa artéria morre (infarto renal). Infarto renal pode tornar os rins incapazes de processar e excretar produtos residuais do organismo (insuficiência renal).

Suprimento sanguíneo do rim

Os distúrbios dos vasos sanguíneos renais têm várias causas, entre elas, bloqueios nas artérias ou veias renais, inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite), e lesões nos rins ou nos vasos sanguíneos, além de outros distúrbios. Por exemplo, a esclerose sistêmica (esclerodermia) e a anemia falciforme podem afetar os rins, algumas vezes causando uma doença renal crônica. A esclerose sistêmica que afeta os rins também pode causar uma emergência hipertensiva (hipertensão maligna). Os distúrbios dos vasos sanguíneos dos rins são divididos nos seguintes tópicos: