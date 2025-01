Quando uma pessoa já afetada pela síndrome nefrótica recebe tratamento com um inibidor da enzima conversora da angiotensina (ECA) ou um bloqueador de receptor de angiotensina II (BRA-II), os sintomas podem melhorar, a quantidade excretada de proteínas pela urina geralmente diminui e é provável que as concentrações de gordura no sangue diminuam. No entanto, esses medicamentos podem aumentar os níveis de potássio no sangue, nas pessoas que sofrem de insuficiência renal moderada a grave, que podem potencialmente causar anormalidades sérias no ritmo cardíaco.

Pressão arterial alta é normalmente tratada com diuréticos. Os diuréticos também podem diminuir a retenção de líquidos e o inchaço dos tecidos, mas podem aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos.

Os anticoagulantes podem ajudar a controlar a formação de coágulos, se ocorrer. As infecções podem ser fatais e devem ser tratadas com rapidez.

Estatinas, medicamentos que abaixam a quantidade de colesterol no sangue, também podem ser necessárias se as pessoas tiverem níveis elevados de gorduras (lipídios) no sangue.

Se não se encontrar uma causa reversível, pode-se administrar corticosteroides e outros medicamentos que inibam o sistema imunológico, como a ciclofosfamida. Entretanto, os corticosteroides causam problemas, particularmente para crianças, em quem esses medicamentos podem afetar o crescimento e inibir o desenvolvimento sexual (veja a barra lateral Corticosteroides: usos e efeitos colaterais).