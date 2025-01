Washington University in St. Louis

Síndromes de proteinúria e hematúria assintomáticas são o resultado de doença dos glomérulos (aglomerados de vasos sanguíneos microscópicos nos rins que têm pequenos poros através dos quais o sangue é filtrado). É caracterizada por perda estável e intermitente de pequenas quantidades de proteína e sangue na urina.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios de filtração dos rins.)

Pequenas quantidades de proteína excretadas na urina (proteinúria) ou sangue excretado na urina (hematúria) são, algumas vezes, descobertas em pessoas sem sintomas quando os exames de urina rotineiros são feitos. A presença de aglomerados de glóbulos vermelhos (cilindros hemáticos) ou de glóbulos vermelhos com formatos anormais indica que o sangue na urina provém dos glomérulos. Cilindros e proteinúria podem estar presentes porque a pessoa está em recuperação de um episódio recente não diagnosticado de inflamação renal (nefrite). Se esta situação parecer provável, o médico somente precisa acompanhar a pessoa nas próximas semanas ou meses para certificar-se de que as anormalidades foram curadas.

Se os glóbulos vermelhos (particularmente cilindros) e proteinúria persistirem, a causa normalmente é um dentre três distúrbios:

Nefropatia por imunoglobulina A (IgA), um tipo de glomerulonefrite, causada pela deposição de complexos imunológicos (combinações de anticorpos e antígenos) nos rins, que pode ser muito leve e não progressiva ou tornar-se uma doença grave que leva à insuficiência renal (perda da maior parte da função renal).

Síndrome de Alport, um distúrbio hereditário glomerular progressivo que pode ser grave e causar insuficiência renal e diminuição da audição e visão.

Doença da membrana basal fina (hematúria familiar benigna), um distúrbio hereditário causado pelo afinamento de uma parte dos glomérulos chamada de membrana basal.

A doença da membrana basal fina tende a causar glóbulos vermelhos na urina, mas causa a excreção de quantidades menores de proteína do que a nefropatia por IgA ou a síndrome de Alport e pode não causar a excreção dos cilindros de glóbulos vermelhos. Este distúrbio segue um curso não progressivo e leve. O diagnóstico pode normalmente ser feito por meio de uma biópsia do rim. No entanto, poucas vezes se efetua uma biópsia renal devido à baixa probabilidade de encontrar uma doença tratável.

Os médicos, de forma geral, recomendam aos pacientes com proteinúria e hematúria assintomáticas que se submetam a exames físicos e façam um exame de urina uma ou duas vezes por ano. Exames complementares são realizados se a quantidade de proteínas ou de sangue aumentar consideravelmente ou se surgirem sintomas que indiquem a evolução de uma doença específica. A maior parte das pessoas com síndrome de proteinúria e hematúria assintomática não piora e a doença pode permanecer indefinidamente.