Para tratar a glomerulonefrite rapidamente progressiva, devem ser administrados prontamente medicamentos que inibam o sistema imunológico. Doses elevadas de corticosteroides são geralmente administradas por via intravenosa durante cerca de uma semana, seguidas de um período variável de tempo no qual são tomadas por via oral. Também se pode administrar ciclofosfamida, um imunossupressor. Além disso, por vezes, utiliza-se a plasmaferese para extrair os anticorpos do sangue. Quanto mais cedo o tratamento começar, menos provável é a ocorrência de insuficiência renal e a necessidade de diálise. Por vezes, se considera o transplante renal para as pessoas que sofrem de doença renal crônica com insuficiência renal, mas pode haver recorrência de glomerulonefrite rapidamente progressiva no rim transplantado.