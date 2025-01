Na hemodiálise, o sangue é removido do corpo e bombeado por uma máquina para um dialisador (rim artificial). O dialisador filtra os resíduos metabólicos do sangue e devolve o sangue purificado ao corpo da pessoa. A quantidade total de líquido retornado pode ser ajustada, em particular, o excesso de líquido que se acumula durante a insuficiência renal pode ser removido.

A hemodiálise necessita de um acesso repetido à corrente sanguínea. Embora os médicos consigam obter o acesso temporário inserindo um cateter intravenoso grande em uma veia grande, em geral uma conexão artificial entre uma artéria e uma veia (uma fístula arteriovenosa) é cirurgicamente criada para facilitar o acesso em longo prazo. Nesse procedimento, une-se a artéria radial com a veia cefálica do antebraço. Como resultado, a veia cefálica subsequentemente aumenta e o fluxo sanguíneo na veia aumenta, tornando a veia adequada para perfuração repetida com uma agulha. As fístulas são criadas por cirurgiões vasculares.

Quando é impossível criar uma fístula, uma artéria e uma veia podem ser ligadas cirurgicamente com o uso de um conector sintético (enxerto). Os enxertos são frequentemente colocados no braço da pessoa. Na hemodiálise, um técnico coloca agulhas na fístula ou implante da pessoa para permitir que sangue seja removido para limpeza.

A heparina, um medicamento que previne a coagulação, é administrada durante a hemodiálise para evitar que o sangue coagule no dialisador. Dentro do dialisador, uma membrana porosa artificial separa o sangue do líquido (o dialisante). O líquido, os resíduos e os eletrólitos no sangue são filtrados através da membrana para o dialisante. Os pequenos poros da membrana não podem filtrar as células sanguíneas e as proteínas de grande tamanho, por isso estas permanecem no sangue. O sangue dialisado (purificado) é devolvido ao corpo da pessoa.

Os dialisadores têm vários tamanhos e graus de eficácia. Uma sessão de diálise demora, normalmente, cerca de 3 a 5 horas. A maior parte das pessoas com doença renal crônica precisa de hemodiálise 3 vezes por semana.

A complicação mais comum da hemodiálise é pressão arterial baixa durante ou logo após a diálise. A pressão arterial normalmente aumenta durante o período entre as sessões. As pessoas, particularmente quando iniciam a hemodiálise, podem ter cãibras musculares, coceira, náusea e vômitos, dor de cabeça, síndrome das pernas inquietas e dor no peito e nas costas. Menos frequentemente, podem ter confusão, inquietação, visão turva e/ou convulsões.

As complicações também podem envolver o enxerto ou fístula, como infecção, coágulos sanguíneos, sangramento e dilatação (formação de aneurisma). As pessoas devem informar seus médicos imediatamente na ocorrência de qualquer dos seguintes:

Dor

Vermelhidão ou calor

Rupturas na pele ao redor

Hematoma

Sangramento prolongado no local da fístula

Dilatação que aumenta rapidamente (por alguns dias ou menos) sobre o enxerto ou fístula

Perda do pulso ou da sensação vibratória normalmente presente no local do enxerto ou fístula

Inchaço (edema)