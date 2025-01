Câncer renal

Cirurgia

Quando o câncer não tiver se propagado além do rim, a extração cirúrgica do rim afetado proporciona uma chance razoável de cura. O médico pode remover apenas o tumor e uma margem do tecido normal circundante, preservando assim uma parte do rim. No caso de massas muito pequenas no rim (menos de 3 centímetros ou cerca de 1,2 polegadas), a ablação (um procedimento realizado por radiologistas para queimar ou congelar a massa) pode ser uma opção. A vigilância ativa (monitoramento atento) pode ser uma opção para massas muito pequenas, normalmente em pessoas muito doentes para tolerar uma cirurgia.

Se o câncer tiver se espalhado para as adjacências, como a veia renal ou mesmo a veia grande que transporta o sangue para o coração (veia cava), mas não tiver metástases em linfonodos ou locais distantes, uma cirurgia pode ainda propiciar uma chance de cura. No entanto, o câncer de rim tende a se propagar rapidamente, especialmente para os pulmões, algumas vezes antes do surgimento de sintomas. Como o câncer de rim com metástases à distância pode escapar um diagnóstico precoce, a metástase, algumas vezes, se torna aparente somente após os médicos terem removido cirurgicamente todo o câncer de rim que pôde ser encontrado.

Se a cura cirúrgica parecer improvável, outros tratamentos podem ser usados, embora raramente sejam curativos. O tratamento do câncer, que consiste em aumentar a capacidade do sistema imunológico de destruí-lo, leva à redução de alguns cânceres, podendo assim prolongar a sobrevida (consulte Imunoterapia). Tratamentos imunoterápicos mais antigos algumas vezes usados para câncer de rim incluem interleucina-2 e interferon alfa-2b. Imunoterapias mais recentes, chamadas inibidores de checkpoint, bloqueiam uma molécula nas células cancerosas chamada PD-L1 (um “checkpoint”). O PD-L1 pode permitir que os cânceres escapem da detecção (e, assim, da destruição) pelo sistema imunológico do corpo. Combinações de medicamentos que incluem inibidores de checkpoint estão disponíveis. Muitas vezes, eles são o tratamento de escolha em pessoas com doença metastática e após a ressecção cirúrgica do câncer em pessoas com risco intermediário a alto de recorrência do câncer.

Outros medicamentos algumas vezes usados para tratar o câncer renal incluem sunitinibe, sorafenibe, cabozantinibe, aximibe, bevacizumabe, pazopanibe, lenvatinibe, tensirolimo e everolimo. Esses medicamentos alteram as vias moleculares que afetam o tumor e são, portanto, chamados terapias direcionadas.

Diversas combinações de interleucinas, talidomida e até mesmo vacinas desenvolvidas a partir das células removidas do câncer de rim também estão sendo investigadas. Esses tratamentos podem ser úteis para o câncer metastático, embora o benefício seja geralmente pequeno. Em casos raros (em menos de 1% das pessoas), a extração do rim afetado faz com que tumores em outras partes do corpo diminuam. Entretanto, a pequena possibilidade de que o tumor vá diminuir não é considerada uma razão suficiente para remover um rim canceroso quando o câncer já desenvolveu metástases, a menos que a remoção faça parte de um plano geral que inclui outros tratamentos direcionados para o câncer disseminado.