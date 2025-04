Sintomas

Os médicos normalmente suspeitam de cálculos em pessoas com cólica renal. Às vezes, os médicos suspeitam de cálculos em pessoas com sensibilidade nas costas e virilha ou dor na área genital sem uma causa óbvia. Encontrar sangue na urina dá suporte ao diagnóstico, mas nem todos os cálculos causam a presença sangue na urina. Ocasionalmente, os sintomas e as descobertas do exame físico são tão distintos que nenhum exame adicional é necessário, particularmente em pessoas que já tiveram cálculos no trato urinário. No entanto, os médicos precisam diferenciar os cálculos de outras possíveis causas de dor abdominal grave, incluindo

Um exame de TC é geralmente o melhor procedimento diagnóstico. A TC pode localizar um cálculo e também indicar o grau no qual o cálculo está bloqueando o trato urinário. A TC também pode detectar muitos outros distúrbios capazes de causar dor similar à dor causada pelos cálculos. A desvantagem principal da TC é que ela expõe as pessoas à radiação. Ainda assim, esse risco se justifica normalmente quando as causas possíveis incluem um outro problema sério que seria diagnosticado por TC, como um aneurisma da aorta ou apendicite. Os mais recentes dispositivos e métodos de TC limitam a exposição à radiação.

O ultrassom é uma alternativa à TC e não expõe as pessoas à radiação. Entretanto, em comparação com a TC, o ultrassom muitas vezes não detecta cálculos pequenos (especialmente quando localizados no ureter), o local exato do bloqueio do trato urinário e outros problemas graves que poderiam causar os sintomas.

As radiografias do abdômen expõem as pessoas a muito menos radiação do que a TC, mas as radiografias são muito menos precisas no diagnóstico de cálculos e conseguem mostrar apenas os cálculos de cálcio. Quando os médicos suspeitam que a pessoa tem um cálculo de cálcio, a radiografia é uma alternativa para confirmar a presença de um cálculo ou para ver a distância que o cálculo percorreu no ureter.

Urografia excretora (anteriormente chamada de urografia intravenosa ou pielografia intravenosa) é uma série de raios X tirados após a injeção intravenosa de um corante visível no raio X (“agente de contraste”). Este exame pode detectar cálculos e determinar precisamente o grau em que estão bloqueando o trato urinário, mas consome tempo e envolve os riscos de exposição ao agente de contraste (por exemplo, uma reação alérgica ou piora da insuficiência renal). Os médicos raramente usam a urografia excretora no diagnóstico de cálculos se a TC ou a ultrassonografia estiver disponível.

A urinálise é feita normalmente. Ela pode revelar a presença de sangue ou pus, quer haja ou não sintomas.