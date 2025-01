As pessoas consomem água regularmente para manter a vida. Mais água é produzida pelo processamento (metabolismo) de alimentos. Se a quantidade de água adicionada ao organismo não for igual à quantidade que sai, a água se acumula rapidamente e a pessoa fica doente e pode até mesmo morrer. A água em excesso dilui os eletrólitos do organismo, enquanto que a restrição de água os concentra. Os eletrólitos do organismo devem ser mantidos em concentrações muito precisas. Os rins regulam e ajudam a manter o equilíbrio apropriado de água e eletrólitos.

O sangue penetra no glomérulo a uma pressão elevada. Uma grande parte da fração líquida do sangue é filtrada por pequenos poros no glomérulo, ficando na circulação as células sanguíneas e a maioria das moléculas, como as proteínas. O líquido claro e filtrado penetra no espaço de Bowman e passa para o túbulo proveniente da cápsula de Bowman. Em adultos saudáveis, cerca de 180 litros (47 galões) de líquido são filtrados pelos túbulos do rim todos os dias. Quase todo esse líquido (e os eletrólitos nele contidos) é reabsorvido pelo rim. Somente cerca de 1,5 a 2% do líquido é excretado como urina. Para que esta reabsorção ocorra, partes diferentes do néfron ativamente secretam e reabsorvem eletrólitos diferentes, que levarão junto a água e outras partes do néfron, variando sua permeabilidade à água, permitindo que mais ou menos água volte à circulação. Os detalhes desses processos são um pouco complicados.

Na primeira parte do túbulo (túbulo contornado proximal), a maior parte do sódio, água, glicose e outras substâncias filtradas são reabsorvidas e, posteriormente, reincorporadas ao sangue. Na parte seguinte do túbulo (a alça de Henle), sódio, potássio e cloreto são bombeados para fora (reabsorvidos). Dessa forma, o líquido restante fica cada vez mais diluído. Este líquido diluído passa pela parte seguinte do túbulo (o túbulo contornado distal), onde a maior parte do sódio remanescente é bombeada para fora em troca de potássio e ácido, que são bombeados para o interior.

O líquido dos túbulos de vários néfrons entra em um tubo coletor. Nos tubos coletores, o líquido pode permanecer diluído ou a água pode ser absorvida do líquido e devolvida ao sangue, deixando a urina mais concentrada. A reabsorção de água é regulada pelo hormônio antidiurético (produzido pela glândula pituitária) e outros hormônios. Esses hormônios ajudam a regular a função renal e a controlar a composição da urina para manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico no organismo.