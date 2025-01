São feitos testes para avaliar a gravidade, determinar o diagnóstico e identificar complicações. Esses testes, geralmente incluem:

Medição de níveis de oxigênio no sangue por um sensor colocado em um dedo (oximetria de pulso)

Radiografia torácica (quando o diagnóstico não puder ser estabelecido com facilidade)

Ocasionalmente, medição da concentração de gases (oxigênio e dióxido de carbono) e da acidez (pH) de uma artéria (análise de gasometria arterial)

Ocasionalmente, testes para avaliar o funcionamento dos pulmões (testes de função pulmonar)

Quando os sibilos ocorrem pela primeira vez, uma radiografia torácica pode ajudar no diagnóstico. Pessoas com episódios persistentes de sibilos, repetidos ou não diagnosticados, podem ser necessários testes de função pulmonar para ajudar a medir a extensão do estreitamento das vias aéreas e para avaliar os benefícios do tratamento. Se a asma for aparentemente possível, mas puder ser confirmada por testes de função pulmonar, pode-se solicitar que as pessoas se exercitem ou que tomem um medicamento que provoca sibilos em pessoas com asma. Se as vias aéreas sofrerem obstrução, a asma pode ser confirmada.

Se os médicos suspeitam de um tumor ou um corpo estranho alojado em uma das vias aéreas, um tubo flexível de visualização (broncoscópio) pode ser introduzido nas vias aéreas para identificar o problema e, caso seja encontrado um corpo estranho, é possível removê-lo por esse procedimento.