Tomografia computadorizada torácica

O diagnóstico de pneumonite por hipersensibilidade se baseia parcialmente nos sintomas, características clínicas, identificação (se possível) da poeira ou outra substância causando o problema, conforme determinado pelo relato da pessoa, na análise do local de trabalho por especialistas em higiene ocupacional ou em uma combinação desses fatores.

O médico pode suspeitar do diagnóstico com base nos achados da radiografia torácica. Contudo, uma tomografia computadorizada (TC) do tórax geralmente é necessária para confirmar o diagnóstico. Os resultados dos testes de função pulmonar – que medem a capacidade dos pulmões de segurar o ar e de movimentar o ar para dentro e para fora para a troca de oxigênio e dióxido de carbono – são usados para avaliar o funcionamento dos pulmões e podem ajudar a fundamentar o diagnóstico de pneumonite por hipersensibilidade.

Em casos que não são claros, especialmente quando há suspeita de infecção, os médicos podem remover pequenos fragmentos de tecido pulmonar para serem examinados em um microscópio (biópsia pulmonar). Para obter uma amostra de tecido, pode ser necessário introduzir um tubo de visualização através da parede torácica (toracoscopia) o qual também é usado para examinar a superfície do pulmão e o espaço pleural, ou uma operação na qual a parede do tórax é aberta (toracotomia). Às vezes, em vez da (ou além da) remoção do tecido utilizando um instrumento afiado, o médico que executa a broncoscopia pode lavar o pulmão com líquido (lavado broncoalveolar) para extrair células para análise.

Ocasionalmente, são necessários exames de sangue para pesquisar indícios da substância causando a hipersensibilidade ou para eliminar outras possíveis causas.