Pneumonia intersticial linfoide

Tomografia computadorizada torácica

O diagnóstico exige radiografia torácica, tomografia computadorizada (TC) torácica e testes de função pulmonar. Os testes de função pulmonar geralmente indicam redução no volume de ar que pode ser retido pelos pulmões. Às vezes, os médicos solicitam uma broncoscopia, lavam partes do pulmão com solução salina e, em seguida, coletam o líquido (lavado broncoalveolar) para exame.

Exames de sangue podem revelar anormalidades nas proteínas sanguíneas, o que pode ajudar a estabelecer o diagnóstico. Não sendo o caso, uma biópsia pulmonar é geralmente necessária.