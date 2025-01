Histiocitose pulmonar de células de Langerhans

Cerca de 15% das pessoas não têm sintomas e a doença é identificada pela primeira vez quando é realizado um exame de imagem do tórax por outro motivo. As demais pessoas com a doença apresentam tosse, falta de ar, febre, dor torácica que piora com a respiração profunda, fadiga e perda de peso. Pneumotórax (um pulmão colapsado) é uma complicação comum causada pela ruptura de um cisto pulmonar e pode ser a causa dos primeiros sintomas a se desenvolverem. A formação de tecido cicatricial faz com que os pulmões fiquem rígidos, o que dificulta sua capacidade de transferir oxigênio para o sangue e estabelecer a troca gasosa. Algumas pessoas têm tosse com sangue (hemoptise).

Outras têm dor em certas partes dos ossos ou fratura óssea patológica (uma fratura que ocorre apenas após uma pequena lesão porque o osso fica mais fino devido à doença). Algumas pessoas desenvolvem deficiência de arginina vasopressina (antigamente chamada diabetes insipidus central), no qual os histiócitos também afetam a hipófise no cérebro. A pessoa produz quantidades excessivas de urina diluída. Pessoas com deficiência de arginina vasopressina provavelmente têm um prognóstico pior do que aquelas que não têm.