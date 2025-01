Doença pulmonar intersticial e pneumonia intersticial descamativa associadas à bronquiolite respiratória

University of Colorado School of Medicine

A doença pulmonar intersticial associada a bronquiolite respiratória e pneumonia intersticial descamativa são quadros clínicos raros que causam inflamação pulmonar crônica e ocorrem principalmente em pessoas que fumam ou que haviam fumado cigarros no passado.

(Veja também Considerações gerais sobre pneumonias intersticiais idiopáticas.)

Doença pulmonar intersticial associada à bronquiolite respiratória e pneumonia intersticial descamativa são tipos de pneumonia intersticial idiopática. Elas têm várias semelhanças e, por esse motivo, alguns especialistas acreditam que elas possam ser parte do mesmo distúrbio. No entanto, a pneumonia intersticial descamativa geralmente é mais grave. As duas doenças afetam primariamente pessoas entre 30 e 50 anos de idade que fumam cigarros. Homens são afetados com maior frequência do que mulheres (proporção de quase 2:1).

Algumas pessoas apresentam tosse. A maioria das pessoas tem falta de ar, mesmo com esforços mínimos.

Diagnóstico Tomografia computadorizada torácica Em algumas pessoas com uma destas doenças, a radiografia torácica apresenta alterações menos graves do que na fibrose pulmonar idiopática e podem não apresentar nenhuma alteração em algumas pessoas. A tomografia computadorizada (TC) também mostra alterações pulmonares. Os testes de função pulmonar indicam redução do volume de ar retido nos pulmões. A quantidade de oxigênio na amostra sanguínea é baixa. Em geral, é necessária uma biópsia pulmonar para confirmar o diagnóstico.