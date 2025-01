Histórico de exposição ao amianto

Exames de imagem torácica (radiografia torácica, tomografia computadorizada)

Análise do líquido pleural ou biópsia pleural

O diagnóstico de mesotelioma pode ser desafiador para os médicos.

Os exames de imagem torácica são fundamentais para o diagnóstico.

Em geral, uma amostra do líquido do espaço pleural é analisada (citologia do líquido pleural) e uma amostra de tecido da pleura (biópsia pleural) é examinada para procurar alterações características do mesotelioma.

A triagem para mesotelioma, que é um exame para diagnosticar pessoas que foram expostas ao amianto, mas não têm evidências de mesotelioma, não é recomendada.