A lesão por inalação de gases irritantes é o resultado de gases que, quando inalados, se dissolvem na água da mucosa do trato respiratório e causam uma resposta inflamatória.

Os sintomas dependem de qual gás ou substância química foram inalados e de quão profundamente e por quanto tempo foram inalados.

Os sintomas podem incluir irritação dos olhos ou nariz, tosse, sangue no escarro e falta de ar.

São usadas radiografias torácicas, tomografias computadorizadas e testes respiratórios para determinar a extensão da lesão pulmonar.

São administrados oxigênio e medicamentos para abrir as vias aéreas e diminuir a inflamação.

Muitos tipos de gases, como cloro, fosgênio, dióxido de enxofre, sulfato de hidrogênio, dióxido de nitrogênio e amônia, podem ser liberados repentinamente devido a um acidente industrial e irritar gravemente os pulmões. Gases também foram usados como agentes de guerras químicas.

Substâncias potencialmente perigosas podem ser inaladas, como gases, vapores, névoas, aerossóis e fumaça. Substâncias tóxicas transportadas pelo ar podem lesionar o trato respiratório (ter efeitos locais) e também podem causar lesões em todo o corpo (sistêmicas). A maioria dos gases irritantes é solúvel em água e causa o início súbito de sintomas irritativos nas superfícies mucosas com as quais tiveram contato. Esses sintomas, que incluem olhos lacrimejantes, coriza nasal e queimação da boca e do rosto, podem servir como sinais de alerta para se afastar da exposição, se possível.

Os gases que são menos solúveis em água, por exemplo, dióxido de nitrogênio e fosgênio, têm propriedades de alerta fracos. A doença dos trabalhadores de silos (que afeta principalmente fazendeiros) resulta da inalação de vapores que contêm dióxido de nitrogênio liberado por silagem de grãos úmidos, como sementes ou grãos frescos. Pode se desenvolver líquido nos pulmões até 12 horas após a exposição.

O potencial de exposição existe em ambientes fora do trabalho. Uma possível exposição doméstica comum envolve misturar o amoníaco doméstico com produtos de limpeza contendo alvejante, o que resulta na liberação do gás irritante cloramina

Sintomas de lesão por inalação de gases irritantes Gases solúveis, como cloro, amoníaco e ácido fluorídrico, produzem queimaduras graves nos olhos, nariz, garganta, traqueia e nas grandes vias aéreas, poucos minutos após a exposição. Além disso, eles costumam causar tosse e expectoração com sangue (hemoptise). Ânsia de vômito e falta de ar também são comuns. Gases menos solúveis, como dióxido de nitrogênio e fosgênio, causam falta de ar, que pode ser grave, depois de três ou quatro horas e às vezes até 12 horas após a exposição. Com gases menos solúveis, pode haver uma lesão pulmonar de longo prazo com sibilos e falta de ar crônicos.

Diagnóstico de lesão por inalação de gases irritantes Histórico de exposição

Exames de imagem torácica (radiografia torácica ou tomografia computadorizada) Uma radiografia torácica pode mostrar se houve o desenvolvimento de edema pulmonar (fluido nos pulmões). A tomografia computadorizada é especialmente útil quando a pessoa tem sintomas, mas a radiografia torácica parece normal. Um sensor é colocado no dedo da mão da pessoa para determinar a quantidade de oxigênio no sangue (oximetria de pulso). Testes de função pulmonar são usados para avaliar os efeitos crônicos em caso de sintomas persistentes após uma lesão aguda.

Tratamento de lesão por inalação de gases irritantes Remoção da exposição

Cuidados respiratórios de suporte O tratamento depende da natureza e da gravidade da exposição. A remoção da exposição e o cuidado respiratório de suporte é um pilar do tratamento. Inicialmente, as pessoas devem ser levadas para um local com ar fresco e receber oxigênio suplementar. As pessoas que sofrem uma exposição de alta intensidade, como aquelas resultantes de acidentes industriais, são frequentemente tratadas inicialmente por socorristas e depois transportadas para um hospital para avaliação e tratamento adicionais. Broncodilatadores, que abrem as vias aéreas, e oxigenoterapia, podem ser usados em pessoas com exposição menos grave.

Prognóstico de lesão por inalação de gases irritantes O prognóstico depende da natureza e da gravidade da exposição. A maioria das pessoas com exposição menos grave se recupera totalmente, mas as pessoas podem desenvolver lesão pulmonar persistente com obstrução reversível das vias aéreas (síndrome de disfunção reativa das vias aéreas) ou, menos frequentemente, bronquiolite e/ou bronquiectasia. Você sabia que...