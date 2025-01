Doenças relacionadas a edifícios

Os médicos baseiam o diagnóstico de doença relacionada a edifícios na exposição da pessoa e nos achados do histórico (incluindo o início, a cronologia e a progressão dos sintomas). Eles documentam qualquer aumento no uso de medicamentos, consultas médicas e dias de licença médica.

Sintomas que estão associados a estar em um edifício ou ambiente específico e que melhoram quando a pessoa está fora do ambiente são uma pista importante. Os médicos devem avaliar a presença de doenças específicas, como asma ou pneumonite por hipersensibilidade.

Os médicos pedem que as pessoas descrevam seu trabalho e os outros ambientes que frequentam, incluindo o tamanho do espaço, número de trabalhadores, ventilação, tarefas no trabalho e possíveis fontes de exposição, como poeira, produtos químicos, gases, produtos de limpeza, mofo e micro-organismos. Os médicos também perguntam sobre quaisquer mudanças no local de trabalho ou processos de trabalho que possam coincidir com o início ou a piora dos sintomas. Sintomas semelhantes em outros ocupantes do edifício, embora nem sempre estejam presentes, podem ser um indício de doença relacionada ao edifício.