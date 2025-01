Histórico de sintomas de asma no trabalho

Para estabelecer um diagnóstico de asma relacionada ao trabalho, o médico pergunta sobre os sintomas e sobre a exposição a alguma substância conhecida por provocar a asma.

Os médicos consideram a asma relacionada ao trabalho em adultos com asma de início recente ou piora da asma. A melhora dos sintomas da asma quando a pessoa está longe do trabalho (por exemplo, nos finais de semana ou feriados) levanta a suspeita de asma relacionada ao trabalho pelos médicos.

Uma vez esclarecido o diagnóstico de asma, os médicos documentam o momento, início e progressão da asma em relação à exposição a desencadeadores de asma no trabalho e também fora do local de trabalho. Eles obtêm um histórico ocupacional completo, incluindo cargo no trabalho, indústria, tarefas no trabalho e descrição do ambiente de trabalho e dos materiais usados. Os médicos devem perguntar sobre processos, locais ou exposições específicos no trabalho que estejam associados à piora dos sintomas.

Fichas de dados de segurança, obrigatórias em todos os locais de trabalho nos Estados Unidos, podem ser usadas para identificar irritantes e alérgenos que podem causar asma. No entanto, a ausência de um irritante conhecido na ficha de dados de segurança não exclui o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho. Para as poucas substâncias causadoras de asma para as quais existem testes de alergia comercialmente disponíveis, como para certos animais e grãos, os testes de alergia podem ajudar a identificar uma substância causadora.

As pessoas podem usar um dispositivo para monitorar suas vias aéreas enquanto estão no trabalho e fora dele. Esse dispositivo, chamado de medidor de pico de fluxo portátil, mede a velocidade com que a pessoa consegue expulsar o ar dos pulmões. A constatação de taxas mais lentas no trabalho do que em casa sugere asma relacionada ao trabalho.