Visão geral sobre doenças da pleura e do mediastino

A pleura é uma membrana fina e transparente composta por duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parede torácica. A camada da membrana que reveste os pulmões fica em contato direto com a camada que reveste a parede torácica. Entre as duas camadas finas e flexíveis há uma pequena quantidade de líquido (líquido pleural) que as lubrifica e permite um deslizamento suave de uma sobre a outra a cada movimento respiratório. A área contendo líquido é denominada espaço pleural.

Duas perspectivas da pleura

Em circunstâncias anormais, ar ou líquido em excesso podem se acumular entre as superfícies pleurais, aumentando o espaço pleural. Se houver acúmulo do excesso de líquido (chamado derrame pleural) ou ar (chamado pneumotórax), um ou ambos os pulmões podem não conseguir se expandir normalmente durante a respiração, resultando em colapso do tecido pulmonar. A pleura pode se tornar infectada (veja Pleurite viral).

O mediastino (cavidade torácica) refere-se a uma área limitada pelo esterno na parte anterior, pela coluna vertebral na parte posterior, pelo pescoço na parte superior e pelo diafragma na parte inferior. O mediastino contém o coração, o timo, alguns linfonodos e partes da traqueia, esôfago, aorta, glândula tireoide e glândula paratireoide. Ele não inclui os pulmões. O mediastino se divide em três partes:

Frontal (anterior)

Média

Traseira (posterior)

Massas mediastinais, massas anormais como cistos e tumores, podem se formar no mediastino. Mediastinite pode ocorrer quando o conteúdo do esôfago vaza para o mediastino, causando irritação e infecção. Mediastinite também pode ocorrer após uma cirurgia torácica (como uma cirurgia que abre o esterno, por exemplo, esternotomia mediana). Pneumomediastino ocorre quando ar entra no mediastino.