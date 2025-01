Testes de função pulmonar (TFP)

As medições do volume pulmonar refletem a rigidez ou elasticidade dos pulmões e da caixa torácica, bem como a força dos músculos respiratórios. Os pulmões ficam anormalmente rígidos em distúrbios como fibrose pulmonar e a parede torácica fica anormalmente rígida em distúrbios como curvatura da coluna vertebral (escoliose). Várias doenças neuromusculares como miastenia grave e síndrome de Guillain-Barré podem causar fraqueza do diafragma e de outros músculos respiratórios, diminuindo o volume de ar nos pulmões. Uma rigidez pulmonar aumentada resulta em medições menores do volume pulmonar. Em distúrbios como DPOC, a redução da elasticidade dos pulmões dificulta a expiração. Mais ar fica preso nos pulmões, resultando em medições de volume pulmonar maiores do que o esperado.

As medições do volume pulmonar realizadas com o espirômetro são apenas estimativas. Medições mais precisas podem ser feitas usando

Pletismografia corporal

Diluição gasosa

Na pletismografia corporal, uma pessoa se senta dentro de uma caixa plástica hermeticamente fechada. Como a caixa é hermeticamente fechada, o volume de ar que a pessoa inspira e a mudança na pressão do ar durante a respiração podem ser medidos. Um computador calcula volumes pulmonares com base nestas medições.

Usando diluição de gás, uma pessoa inspira uma quantidade conhecida de gás, geralmente hélio. Um computador calcula o volume pulmonar baseado em quanto gás a pessoa expira.