Introdução ao diagnóstico de distúrbios pulmonares

O sistema respiratório começa no nariz e na boca e continua pelas vias aéreas e pulmões. O ar entra no sistema respiratório pelo nariz e boca, passando pela garganta (faringe) e caixa de voz ou laringe. A entrada da laringe é coberta por uma pequena aba de tecido (epiglote) que se fecha automaticamente durante a deglutição, impedindo a entrada de alimentos ou líquidos nas vias aéreas. (Veja também Considerações gerais sobre o sistema respiratório.)

Os médicos podem suspeitar de um problema com os pulmões ou vias aéreas com base nos sintomas. Sintomas de distúrbios pulmonares, muitas vezes, afetam a respiração e podem incluir

Os sintomas que afetam outras partes do corpo também podem sugerir a presença de um distúrbio pulmonar. Pessoas com um distúrbio pulmonar podem ter

Outros sintomas mais gerais, como febre, fraqueza, fadiga ou uma sensação geral de doença ou desconforto (mal-estar), às vezes são também reflexo de distúrbios do pulmão ou das vias aéreas. Alguns sintomas, como tosse ou sibilos, podem indicar um distúrbio pulmonar. Distúrbios que afetam os nervos ou músculos, como miastenia grave e síndrome de Guillain-Barré, causam fraqueza dos músculos respiratórios e sintomas pulmonares.

Sintomas respiratórios podem ser discretos (como a tosse causada por um resfriado) ou representar risco à vida (como dificuldade respiratória intensa).

As características e o padrão dos sintomas permitem aos médicos diagnosticar o distúrbio pulmonar.

Quando as pessoas apresentam sintomas que sugerem um distúrbio pulmonar, os médicos fazem perguntas específicas sobre sintomas e outros fatores relevantes (o histórico médico). Os médicos também costumam fazer um exame físico para avaliar todos os sistemas do corpo, mas seu foco será no sistema respiratório. Dependendo dos resultados do histórico médico e exame físico, exames diagnósticos podem ser necessários para confirmar um diagnóstico.