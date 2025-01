Biópsia com agulha de pleura ou pulmão

Uma biópsia com agulha é um procedimento em que uma agulha de biópsia é inserida no pulmão ou através da membrana que envolve os pulmões (pleura) e é usada para remover um pedaço de tecido para exame.

Uma biópsia com agulha da pleura (biópsia pleural) pode ser feita se a toracocentese não revelar a causa de um derrame pleural (um acúmulo de líquido no espaço entre as duas camadas da pleura). Primeiro, a pele é limpa e anestesiada como para fazer uma toracocentese. Em seguida, usando-se uma agulha cortante, o médico retira uma pequena amostra de tecido da pleura e a envia para um laboratório para ser examinada com respeito à presença de sinais de doenças, como câncer ou tuberculose. Em cerca de 80% a 90% dos casos, uma biópsia pleural é precisa no diagnóstico da tuberculose, mas ela é menos precisa no diagnóstico de câncer e outras doenças.

Uma biópsia com agulha do pulmão pode ser feita se uma amostra de tecido precisar ser obtida de um tumor pulmonar. Depois de anestesiar a pele, um médico, muitas vezes utilizando tomografia computadorizada (TC) torácica, broncoscopia de navegação ou ultrassonografia como guia, introduz uma agulha de biópsia até um tumor e obtém células ou um pequeno pedaço de tecido para serem enviados ao laboratório para análise. Se houver suspeita de infecção pulmonar, o tecido também pode ser enviado para cultura (um procedimento no qual uma amostra de tecido é colocada em um recipiente contendo nutrientes e o recipiente é observado para se detectar o crescimento bacteriano).

As complicações de biópsias pleurais e pulmonares são semelhantes àquelas para toracocentese, embora sangramento e pneumotórax sejam mais comuns com biópsias do que com uma toracocentese.

(Consulte também Histórico clínico e exame físico para distúrbios pulmonares e Considerações gerais sobre o sistema respiratório.)