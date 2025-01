As infecções que causam bronquite aguda normalmente começam com os sintomas de um resfriado comum: corrimento nasal, dor de garganta e fadiga. Além disso, em pessoas com COVID-19, febre, dores musculares, sintomas gastrointestinais e a perda do olfato e do paladar são mais comuns.

Após vários dias, começa a tosse (geralmente seca no início). As pessoas podem tossir quantidades pequenas de muco fino e branco. Esse muco muitas vezes tem sua coloração alterada de branco para verde ou amarelo e se torna mais espesso. A alteração de cor não indica uma infecção bacteriana. Essa mudança de cor significa apenas que as células associadas à inflamação moveram-se para as vias aéreas e estão alterando a coloração do escarro.

As pessoas geralmente não apresentam febre alta ou calafrios, a menos que a bronquite tenha sido causada por uma infecção mais séria, como o desenvolvimento de gripe ou pneumonia.

Como a bronquite pode, temporariamente, estreitar as vias aéreas, as pessoas podem desenvolver sibilos e/ou falta de ar, semelhante ao que acontece em uma crise de asma.

A bronquite aguda em si não causa complicações sérias. No entanto, a tosse pode durar 2 a 3 semanas ou até mais. Algumas infecções que causam bronquite, como a gripe, podem levar à infecção do tecido pulmonar (pneumonia), geralmente apenas em pessoas mais velhas ou que tenham problemas com suas defesas imunológicas.