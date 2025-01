As crises de asma ocorrem mais frequentemente nas primeiras horas da manhã, quando os efeitos dos medicamentos protetores já passaram e o corpo é menos capaz de evitar o estreitamento das vias aéreas.

Uma crise de asma pode começar subitamente com sibilos, tosse e falta de ar. Outras vezes, uma crise de asma pode surgir lentamente, com piora gradual dos sintomas. Em ambos os casos, as pessoas com asma, no geral, sentem inicialmente falta de ar, tosse e pressão no tórax. A crise pode durar apenas alguns minutos, horas ou dias. Coceira no tórax ou no pescoço pode ser um sintoma precoce, especialmente em crianças. Tosse seca durante a noite ou durante a prática de exercícios pode ser o único sintoma.

Durante uma crise de asma, a falta de ar pode se tornar grave e criar uma sensação de intensa ansiedade. A pessoa instintivamente fica ereta e se inclina para a frente, usando os músculos do pescoço e do tórax para ajudar na respiração, mas ainda se esforça muito para respirar. Sudorese é uma reação comum ao esforço e à ansiedade. A frequência cardíaca geralmente acelera e a pessoa pode sentir uma pressão no tórax.

Em uma crise de asma muito grave, a pessoa consegue dizer apenas algumas palavras sem parar para tomar fôlego. No entanto, pode inclusive haver uma diminuição dos sibilos, pois quase nenhum ar está se movendo para dentro e para fora dos pulmões. Confusão, letargia e uma cor de pele azul (cianose) são sinais de que o suprimento de oxigênio da pessoa está gravemente limitado, sendo necessário tratamento de emergência. Normalmente, uma pessoa se recupera completamente com o tratamento adequado, mesmo de uma crise de asma grave. É raro as pessoas desenvolverem crises tão rapidamente a ponto de perderem a consciência antes de se administrarem uma terapia eficaz. Tais pessoas devem usar uma identificação (como um colar ou uma pulseira de alerta médico) e levar um telefone celular consigo para ligarem para a assistência médica de emergência.