A apneia obstrutiva do sono, o tipo mais comum de apneia do sono, é causada pelo fechamento repetido da garganta ou das vias aéreas superiores durante o sono. As vias aéreas superiores incluem a passagem da boca e narinas para a garganta, descendo para a traqueia, e estas estruturas podem mudar de posição enquanto a pessoa respira.

Esse tipo de apneia afeta a saúde e o bem-estar de cerca de 8% a 16% dos adultos. A apneia obstrutiva do sono é mais comum em pessoas com obesidade. No entanto, nem todas as pessoas com apneia obstrutiva do sono têm sobrepeso ou obesidade.

Os médicos diagnosticam a apneia obstrutiva do sono quando ocorre o seguinte:

A respiração é interrompida durante o sono

Há 5 ou mais interrupções respiratórias por hora

Cada interrupção dura mais de 10 segundos

Muitos fatores de risco aumentam a probabilidade de apneia obstrutiva do sono. A obesidade, possivelmente em combinação com o envelhecimento e outros fatores, leva a um estreitamento das vias aéreas superiores. O uso excessivo de álcool e uso de sedativos piora a apneia obstrutiva do sono. Ter uma garganta estreita ou pescoço grosso, características que tendem a ocorrer em algumas famílias, aumenta o risco de apneia do sono. Níveis baixos de hormônio tireoidiano (hipotireoidismo), ter doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) à noite ou crescimento excessivo e anormal devido à produção excessiva de hormônio do crescimento (acromegalia) podem contribuir para a apneia obstrutiva do sono. Às vezes, um acidente vascular cerebral pode causar apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono tende a ser hereditária, de modo que pode haver um risco genético.