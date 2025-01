Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico ajuda a sugerir uma causa para a visão dupla e quaisquer exames que precisem ser feitos (consulte a tabela Algumas causas de visão dupla).

Os médicos vão querer saber se a visão dupla ocorre em um ou nos dois olhos, e se é contínua ou se vem e vai. Também perguntam se as imagens são lado a lado ou em cima uma da outra (sobrepostas) e se a visão dupla tende a ocorrer somente quando a pessoa está olhando para uma determinada direção. Os médicos perguntam se existe dor, dormência da testa ou da bochecha, fraqueza facial, vertigem e problemas de deglutição ou na fala, visto que esses sintomas podem indicar um problema em um nervo craniano. Também perguntam sobre sintomas de outros problemas do sistema nervoso e sintomas de outras possíveis doenças.

A parte mais importante do exame físico é o exame ocular. Os médicos verificam a visão do paciente. Também examinam atentamente se há protrusão de um ou de ambos os olhos, se a pálpebra está caída e verificam como as pupilas respondem à luz. O movimento dos olhos é avaliado pelo médico que pede para o paciente seguir com os olhos o movimento do seu dedo para cima e para baixo, e na extrema direita e extrema esquerda. O médico utiliza uma lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho em alta resolução) e o oftalmoscópio para examinar as estruturas internas do olho.

Sintomas e achados do exame levam a informações úteis sobre quais causas são as mais prováveis. Por exemplo, se a visão dupla vai e vem e há outros sintomas de possível disfunção do sistema nervoso, dentre as causas mais comuns temos miastenia grave e esclerose múltipla. Se os olhos não convergem para a mesma direção, a direção do olhar onde ocorre a visão dupla muitas vezes indica qual nervo craniano está deficiente.