Larner College of Medicine, University of Vermont

A vermelhidão ocular se refere à aparência vermelha da parte normalmente branca do olho. O olho parece vermelho ou com sangue devido aos vasos sanguíneos na superfície do olho que se dilatam, trazendo sangue em excesso para o olho. O olho vermelho, em geral, se refere à vermelhidão ocular causada por uma infecção viral.

Os vasos sanguíneos podem se dilatar como resultado de

Infecção

Alergia

Inflamação causada por alguma coisa além de uma infecção

Pressão elevada dentro do olho, em geral causada por glaucoma de ângulo fechado repentino, no qual a pressão do líquido aumenta em frente à câmara do olho

Diversas partes do olho podem ser afetadas, sendo mais comum a conjuntiva (a fina membrana que reveste a pálpebra e cobre a frente do olho), mas também a íris (a parte colorida do olho), a esclera (a camada fibrosa resistente e branca que cobre o olho) e a episclera (a camada de tecido conjuntivo entre a esclera e a conjuntiva).

O interior do olho

Raramente a vermelhidão no olho é o único sintoma. A pessoa pode ter lacrimejamento, coceira, sensação de corpo estranho dentro do olho, sensibilidade à luz, dor ou mesmo alterações na visão. Algumas pessoas têm sintomas que afetam outras partes do corpo, como nariz escorrendo ou tosse, ou náusea e vômito.

Avaliação de vermelhidão ocular Nem todo caso de vermelhidão dos olhos exige um exame médico. As informações a seguir podem ajudar as pessoas a decidir quando procurar um médico e a saber o que esperar durante o exame. Na maioria dos casos, pessoas com vermelhidão nos olhos podem ser examinadas por um clínico geral em vez de um oftalmologista (médico especializado na avaliação e tratamento—cirúrgico e não cirúrgico—de doenças oculares). Sinais de alerta Nas pessoas com vermelhidão ocular, alguns sintomas e características são motivos de preocupação. Incluem Dor intensa e repentina com vômito

Erupção cutânea no rosto, principalmente em torno dos olhos ou na ponta do nariz

Diminuição da nitidez da visão (acuidade visual)

Uma ferida aberta sobre a córnea Quando consultar um médico Uma profunda dor no olho deve ser diferenciada de uma irritação. Pessoas com sinais de alerta, principalmente muita dor ou alteração na visão, devem procurar imediatamente um médico. Se não houver nenhum sinal de alerta, é possível esperar um ou dois dias, mas as pessoas preferem logo procurar um médico para começar o tratamento o quanto antes. O que o médico faz Os médicos primeiramente fazem perguntas sobre os sintomas da pessoa e o histórico médico e, em seguida, fazem um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para a vermelhidão dos olhos e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características da vermelhidão no olho). Os médicos perguntam Há quanto tempo o olho tem estado vermelho

Se já ocorreu vermelhidão antes

Se há dor ou coceira

Se há secreção ou se os olhos estão lacrimejantes

Se há alteração na visão

Se houve uma lesão no olho

Se a pessoa usa lentes de contato e se foram usadas por mais tempo que o devido

Se a pessoa foi exposta a substâncias (como poeira ou colírios) que pudessem irritar os olhos

Se há outros sintomas (como dor de cabeça, halos em volta das luzes, nariz escorrendo, tosse ou dor de garganta)

Se a pessoa tem algum tipo de alergia Dor junto com náusea ou vômito ou halos em torno de luzes é uma combinação de sintomas potencialmente séria. Esses sintomas em geral ocorrem no glaucoma de ângulo fechado agudo. Dor e sensibilidade à luz podem indicar um distúrbio da córnea, como um arranhão ou um objeto estranho. Uma ausência de dor e sensibilidade à luz podem indicar uma doença da conjuntiva. Durante o exame físico, o médico examina a cabeça e o pescoço em busca de sinais de doenças que possam causar vermelhidão ocular, como coriza nasal e tosse, que podem indicar uma infecção do trato respiratório superior ou alergia, ou uma erupção cutânea que pode indicar cobreiro (infecção pelo herpes zoster). O exame do olho é a parte mais importante do exame físico. O médico examina o olho e a área em torno do olho para ver se há lesões ou edemas. Verifica também a visão da pessoa (com óculos ou lentes se a pessoa usar), tamanho da pupila e resposta à luz, e movimento do olho. Os médicos usam uma lâmpada de fenda (um instrumento de alta resolução) para examinar o olho. Ele coloca uma gota de anestésico e uma gota de corante fluoresceína no olho para o diagnóstico de doenças da córnea. Enquanto o olho está anestesiado, em geral é medida a pressão dentro do olho (pressão intraocular), e esse exame é chamado de tonometria. Se a dor acontece no olho afetado, (principalmente se estiver fechado nesse momento) quando a luz incide no olho não afetado, o problema pode ser uveíte anterior ou uma doença da córnea. O uso de um anestésico facilita o exame e a resposta da pessoa ao anestésico pode ser uma pista para o diagnóstico. Colírios anestésicos não diminuem a dor causada por glaucoma, uveíte ou esclerite. Exames Em geral não são necessários exames. Se os médicos suspeitam de uma infecção viral (vírus do herpes simples ou vírus da varicela zoster) podem coletar amostras de secreção ou líquido de bolhas para enviar ao laboratório. A amostra é colocada em um meio de cultura (uma substância que permite que a bactéria ou o vírus se desenvolva). As amostras para cultura também podem ser obtidas quando a pessoa tem úlcera da córnea e assim o médico pode prescrever um antibiótico que provavelmente será mais eficaz. A gonioscopia (uso de lentes especiais para examinar os canais de drenagem do olho) é realizada em pessoas com glaucoma. Por vezes, pessoas com uveíte fazem exames para doenças autoimunes, especialmente se não houver uma causa evidente (como uma lesão) para a uveíte. Pessoas com esclerite geralmente são encaminhadas para um oftalmologista, que costuma fazer mais exames.

Tratamento de vermelhidão ocular A causa é tratada. A vermelhidão do olho em si não exige tratamento. É comum que o olho volte a ficar claro por si só e a causa se resolva (por exemplo, alguns dias para a conjuntivite infecciosa ou algumas semanas para a hemorragia subconjuntival). Compressas frias ou lágrimas artificiais podem ser aplicadas em caso de coceira intensa. Colírios que pretendem eliminar a vermelhidão (disponíveis sem prescrição médica) não são recomendados.